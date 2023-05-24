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ПЦУ перенесла даты празднования Рождества, Покрова и Николая

ПЦУ перенесла даты празднования Рождества, Покрова и Николая

Православная церковь Украины (ПЦУ) 24 мая 2023 года, утвердила реформу церковного календаря. С 1 сентября 2023 года украинцы начнут отмечать христианские праздники по новому лианскому календарю, то есть на 14 дней раньше. Об этом сообщили в ПЦУ.

Православная церковь Украины на заседании Архиерейского собора утвердила важную реформу – прошел переход на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года. Поздравляю всех украинцев! – сообщил в фейсбуке епископ ПЦУ Варсонофий.

Праздники переносятся на следующие даты:

  • Рождество теперь будут праздновать 25 декабря вместо 7 января;
  • Покрова Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14 октября);
  • Крещение – 6 января (вместо 19 января);
  • День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).

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В то же время переход на новый юлианский календарь не будет влиять на дату Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы.

Митрополит ПЦУ Эпифаний заявил, что окончательное решение будет принято на Поместном соборе 27 июля. Эпифаний также намерен обратиться к власти для переноса дней государственных религиозных праздников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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