В Одесскую областную детскую больницу привезли просроченную гуманитарную помощь (видео)

В Одессе несколько местных депутатов привезли в Областную детскую клиническую больницу «гуманитарную помощь» – шприцы, витамины, памперсы, тесты на коронавирус и антисептики, у которых давно истек срок годности.
Об этом пишет издание «Думская», ссылаясь на руководство медучреждения.
Как заявила генеральный директор больницы, «помощь» доставили первый замглавы Одесского областного совета Олег Радковский, депутат областного совета Александр Барский и глава городской организации партии «Батьківщина» Дмитрий Жеман.
«Эта гуманитарная помощь вся просрочена: витамину – 2021 года, памперсы – 2021 года», – говорят медики.
Также руководство больницы подчеркнуло, что впервые увидело данных «благодетелей», а использование просроченных медикаментов и изделий медицинского назначения для лечения детей влечет криминальную ответственность.
Ситуацию уже прокомментировал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он пообещал «разобраться» в данном вопросе.
«Я хочу этот вопрос понять, разобраться, что это за деятели, которые пытвлись нащим детям дать просроченные товары. Может это какая-то диверсия?.. Я там понимаю, что все люди, которые там присутствовали, имеют отношение к одной из политических партий. То есть они делают это для чего: чтобы бонусы себе заработать или хотят искренне помочь?», – задается вопросом Кипер.
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