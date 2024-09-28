До Одеської обласної дитячої лікарні привезли прострочену гуманітарну допомогу (відео)

Про це пише видання “Думська”, посилаючись на керівництво медустанови.

Як заявила генеральний директор лікарні, «допомогу» доставили перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський, депутат обласної ради Олександр Барський та голова міської організації партії «Батьківщина» Дмитро Жеман.

«Ця гуманітарна допомога вся прострочена: вітаміну – 2021, памперси – 2021», – кажуть медики.

Також керівництво лікарні підкреслило, що вперше побачило даних «благодійників», а використання прострочених медикаментів та виробів медичного призначення для лікування дітей тягне за собою кримінальну відповідальність.

Ситуацію вже прокоментував голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він пообіцяв «розібратися» у цьому питанні.

«Я хочу це питання зрозуміти, розібратися, що це за діячі, які намагалися нашим дітям дати прострочені товари. Може це якась диверсія?.. Я там розумію, що всі люди, які були там присутні, вони відносяться до однієї з політичних партій. Тобто вони роблять це для чого: щоб бонуси собі заробити чи хочуть щиро допомогти?», – запитує Кіпер.

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