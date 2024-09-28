Новини Одеси та Одеської області

До Одеської обласної дитячої лікарні привезли прострочену гуманітарну допомогу (відео)

До Одеської обласної дитячої лікарні привезли прострочену гуманітарну допомогу (відео)

В Одесі кілька місцевих депутатів привезли до Обласної дитячої клінічної лікарні «гуманітарну допомогу» – шприци, вітаміни, памперси, тести на коронавірус та антисептики, які давно закінчили термін придатності.

Про це пише видання “Думська”, посилаючись на керівництво медустанови.

Як заявила генеральний директор лікарні, «допомогу» доставили перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський, депутат обласної ради Олександр Барський та голова міської організації партії «Батьківщина» Дмитро Жеман.

«Ця гуманітарна допомога вся прострочена: вітаміну – 2021, памперси – 2021», – кажуть медики.

Також керівництво лікарні підкреслило, що вперше побачило даних «благодійників», а використання прострочених медикаментів та виробів медичного призначення для лікування дітей тягне за собою кримінальну відповідальність.

Ситуацію вже прокоментував голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він пообіцяв «розібратися» у цьому питанні.

«Я хочу це питання зрозуміти, розібратися, що це за діячі, які намагалися нашим дітям дати прострочені товари. Може це якась диверсія?.. Я там розумію, що всі люди, які були там присутні, вони відносяться до однієї з політичних партій. Тобто вони роблять це для чого: щоб бонуси собі заробити чи хочуть щиро допомогти?», – запитує Кіпер.

Читайте також: Гуманітарна допомога в Одесі: хто і як може її отримати.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk