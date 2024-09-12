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В одесском зоопарке появились павлины: посмотреть на них приглашают всех желающих

В одесском зоопарке появились павлины: посмотреть на них приглашают всех желающих

Одесский зоопарк продолжает удивлять посетителей новыми экзотическими обитателями. На этот раз в центре внимания оказались редкие зеленые павлины, прибывшие из Вьетнама. Новый павильон, построенный в национальном вьетнамском стиле, стал не только домом для необычных птиц, но и символом дружбы между двумя странами. Об этом сообщает официальная страница Одесского зоопарка в Facebook.

В Одесском зоопарке состоялось торжественное открытие нового павильона, ставшего домом для пары зеленых павлинов. Инициатива создания этого уникального объекта принадлежит Чрезвычайному и Полномочному Послу Вьетнама в Украине и Республике Молдова господину Нгуен Хонг Тхачу. Проект был реализован при поддержке Одесской городской организации «Вьетнамское Землячество».

новый павильон для павлинов

Молодым птицам всего год. Сотрудники зоопарка надеются, что в ближайшем будущем пара даст потомство и тем самым увеличит популяцию этих редких птиц в неволе.

Администрация Одесского зоопарка приглашает жителей и гостей города посетить новый павильон и познакомиться с его уникальными обитателями.

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