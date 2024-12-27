Убийство леопарда в Одесском зоопарке: появились новые подробности

Напомним, 21 декабря 2024 года в Одесском зоопарке леопард напал на работника. В результате чего животное было убито.

Как заявлялось ранее, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности работником, который ухаживает за животными. По словам Игоря Белякова, сотрудник зашел в вольер в запрещенное время, что и привело к нападению леопарда:

«Леопард напал, потому что он хищник. Он получил такую возможность, и он ею воспользовался. Это нормальное поведение здорового леопарда со здоровыми инстинктами», — рассказал директор зоопарка.

Директор подчеркнул, что работник не находился в состоянии алкогольного опьянения, а за животным ухаживали должным образом.

Леопард вырвался на волю, когда другие работники пытались помочь пострадавшему коллеге. Ветеринар пытался применить снотворное средство, но из-за запрета быстродействующих транквилизаторов в Украине это не удалось. Шприц с препаратом не попал в животное, поскольку леопард был очень возбужден и двигался слишком быстро.

«Он очень метался и был крайне возбужден. И наш врач не имел возможности попасть в леопарда. Но если бы и попал, эти препараты не действуют мгновенно. Когда зверь возбужден, они могут очень долго действовать или не подействовать вовсе, и это еще больше разозлит животное», — говорит Игорь Беляков.

Как отметил Беляков, другого выхода, кроме как застрелить животное, не оставалось. Зверь мог перепрыгнуть через ограждение и создать угрозу для посетителей и жителей города.

Происшествие вызвало возмущение среди зоозащитников, но Ассоциация зоопарков Украины поддержала действия работников одесского заведения.