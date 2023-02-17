В одесском кафе хозяин выставил посетительницу из-за украинского языка

В Одессе очередной языковой скандал. Посетительница поинтересовалась у владельца кафе, почему меню на русском языке и попросила отвечать на украинском. В ответ хозяин заведения просто выставил ее за двери. Запись инцидента опубликовала пострадавшая девушка с соцсети Tik-Tok.

Владельца кафе в Одессе оштрафуют за нарушение закона о государственном языке

На видео владелец кафе говорит, что не будет говорить по-украински с клиенткой, ведь он плохо говорит по-украински, а потом просит покинуть заведение, потому что это частная собственность. После того, он говорит клиентке, что заведение закрывается и просит его выйти.

На этот случай отреагировала языковой омбудсмен на Юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк. Она заявила, что согласно статье 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание по умолчанию должно быть на государственном языке.

И за нарушение этой нормы предусмотрена административная ответственность. На основе заявления посетительницы составлен административный протокол.

Какой именно штраф теперь заплатит кафе не уточняется, но его размер колеблется от 3400 до 8500 гривен – в случае первого нарушения и от 8500 до 11900 гривен в случае повторного нарушения.

Владелец кафе с обвинениями и наказанием не согласен

Сергей, собственник кафе «Cafe de Fleur», в которм и произошел инцидент, также прокомментировал прессе случившееся. «То, что ее не обслуживали — это ложь. Подошел мой работник и начал по-украински обслуживать и вообще никаких проблем у него не возникало с украинским, но почему-то девушка как-то все это извратила, что будто ее выгнали отсюда, не захотели ее обслуживать. Инцидент был просто высосанным из пальца, и я считаю, что как-то стоит наказать эту девушку за такое», — рассказал Сергей.

Отметим, что девушка на видео говорит, что официант их с подругой обслужил на украинском и к нему претензий нет. А вот меню было на русском и на этот счет она поинтересовалась у владельца, почему меню у него не на государственном языке, как того требует закон.

Владелец кафе в это время был на работе и вопрос с меню был рабочим, поэтому общаться с клиенткой на эту тему он должен был на украинском. Но владелец кафе представил этот момент как частное общение, что вызвало конфликт и в итоге девушек он выставил, представив ситуацию, как будто кафе срочно закрывается.

Но Сергей своей ошибки не признает и говорит, что свою правоту будет доказывать и дальше.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что охранник роддома напал на одесского музыканта из-за украинского языка.

Также мы сообщали, что мужчина напал на одессита из-за того, что тот пел на украинском.

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Фото и видео: «Суспільне. Одеса»