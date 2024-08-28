В одесском ресторане пели песни путиниста Александра Розенбаума

Видео опубликовал в своем Telegram-канале активист Демьян Ганул.

По словам Ганула, речь идет о ресторане «Дача» на Французском бульваре.

На видео, которое распространили накануне местные Телеграм-каналы, музыкант ресторана исполняет под гитару перед посетителями песню Розенбаума «Скрипач Моня», и это вызвало возмущение у проукраинской части общества.

«Александр Розенбаум поддержал войну в Украине, заявив, что специальная военная операция «была необходимостью и вызвана трагической ситуацией, которая разворачивается в соседней стране. Вот так, в одесском ресторане продолжают петь песни негодяев, поддержавших войну против Украины», – комментирует активист.

Владелец заведения, небезызвестный одесский ресторатор Савва Либкин (которого, к слову, Ганул упрекнул в пророссийской позиции и назвал «ватником»), ситуацию пока не комментировал.

Ранее в подобный скандал угодил одесский ресторан «Веранда» на Ланжероне.

Также «Одесская жизнь» рассказывала о языковом скандале, который вспыхнул недавно в кафе «Burger Z» в Затоке, где, по словам посетительницы заведения, ее отказались обстуживать на государственном языке и даже выставили на улицу.

Александр Розенбаум и война в Украине

Александр Розенбаум – советский и российский автор-исполнитель, певец, композитор, поэт, актер и писатель, заслуженный артист россии, народный артист рф.

В прошлом – депутат госдумы рф от провластной партии «Единая Россия». Поддерживает политику своего президента путина.

Александр Розенбаум также поддержал войну в Украине, заявив, что так называемая «СВО» «была необходимостью и вызвана трагической ситуацией, которая разворачивается в соседней стране». При этом он очертил свою любовь к Украине и глубокое соболезнование украинскому народу.

Несмотря на то, что все предки артиста со стороны отца были родом из Украины, Розенбаум по-прежнему считает себя гражданином Советского Союза, а Украину – «частью великой единой Родины». При этом он не может осудить нападение россии на Украину, поскольку считает это «правильным инструментом борьбы с фашистским режимом в Киеве».

Кроме того, Александр Розенбаум выражал поддержку оккупированному россиянами Донбассу.

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