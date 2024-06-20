Плацинды, курбан, мамалыга и не только: 8 заведений в Одессе, где можно отведать блюда бессарабской кухни

Мы продолжаем тему бессарабской кухни в Одессе. К сожалению, из-за военного положения туристические путешествия в Украинскую Бессарабию сейчас на паузе. И даже фестиваль «Віделкаfest» в этом году переезжает из города Вилково в Черноморск. Поэтому мы решили найти в нашем городе места, где можно хотя бы на час почувствовать себя в этом солнечном, щедром и вкусном краю. Если вы можете дополнить этот перечень заведениями, которые мы забыли упомянуть, пишите в комментариях.
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«Мамалыга», ул. Европейская
Ресторан открылся в мае. Концепция – ресторан молдавской кухни. Большое меню и фирменные блюда.
Что попробовать: мифы, урсулец, бабу нягре, торт «Вечерний Кишинев».
Большой обзор читайте здесь.
«Татар Бунар», ул. Леонтовича
Ресторан от команды Алекса Купера открылся 1 июня. В меню – блюда, которые готовят в городке Татарбунары, рядом с которым родился ресторатор.
Что попробовать: хлеб собственной выпечки, котлета «Измаил – Одесса», липованскую уху из осетра.
Недавно мы посетили заведение и написали собственные впечатления.
Frumushika, жилмассив Радужный
В середине новостроек спрятался очень уютный и яркий ресторан Frumushika. В заведении подают завтраки, фирменные блюда, крафтовые закуски и известные вина из винодельни Фрумушика-Нова. Ресторан является одной из локаций эногастрономического маршрута «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии».
Что попробовать: фирменные паштеты из баранины и кролика, запеченную ногу барашка, перепелов, карпа с паприкой. Блюда желательно запивать бокалом петната, игристого или любого охлажденного локального вина. Здесь же можно купить или заказать фермерскую продукцию, джемы, мед.
«Бессарабка», ул. Канатная/Базарная
Одно из древнейших заведений бессарабской кухни в Одессе. Есть банкетный зал и летняя площадка под навесом.
Что попробовать: мамалыгу, заму, таратор, закуски. Кроме того, в меню вы найдете много блюд европейской кухни.
«Механа», Старобазарный сквер
Заведение специализируется на болгарской кухне. Есть несколько залов и летняя площадка.
Что попробовать: лютеницу, курбан, качамак, каварму.
Atlantic, ул. Генуэзская
Ресторан при гостинице, которая является частью эногастрономического маршрута «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии». Здесь представлено много блюд болгарской кухни.
Что попробовать: кюфте, карнаке, мусаку. Также в меню ресторана есть блюда европейской и одесской кухонь.
«Дача», Французский бульвар
В известном далеко за пределами города ресторане много локальных блюд, магазин вкусностей и большая детская площадка.
Что попробовать: плацинду с сыром и зеленью, печеный перец с овечьей брынзой, малосольную дунайку с картофелем (по сезону).
Кафе «Альпина» (ул. Ришельевская) и «Качка» (Лидерсовский бульвар)
Среди большого перечня готовящихся в этих кафе блюд можно найти плацинды, вертуты, кебабчики, мамалыгу, которую здесь назвали баношем. В кафе подают пиво собственной пивоварни и домашний квас.
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