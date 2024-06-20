Плацинды, курбан, мамалыга и не только: 8 заведений в Одессе, где можно отведать блюда бессарабской кухни

«Мамалыга», ул. Европейская

Ресторан открылся в мае. Концепция – ресторан молдавской кухни. Большое меню и фирменные блюда.

Что попробовать: мифы, урсулец, бабу нягре, торт «Вечерний Кишинев».

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«Татар Бунар», ул. Леонтовича

Ресторан от команды Алекса Купера открылся 1 июня. В меню – блюда, которые готовят в городке Татарбунары, рядом с которым родился ресторатор.

Что попробовать: хлеб собственной выпечки, котлета «Измаил – Одесса», липованскую уху из осетра.

Недавно мы посетили заведение и написали собственные впечатления.

Frumushika, жилмассив Радужный

В середине новостроек спрятался очень уютный и яркий ресторан Frumushika. В заведении подают завтраки, фирменные блюда, крафтовые закуски и известные вина из винодельни Фрумушика-Нова. Ресторан является одной из локаций эногастрономического маршрута «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии».

Что попробовать: фирменные паштеты из баранины и кролика, запеченную ногу барашка, перепелов, карпа с паприкой. Блюда желательно запивать бокалом петната, игристого или любого охлажденного локального вина. Здесь же можно купить или заказать фермерскую продукцию, джемы, мед.

«Бессарабка», ул. Канатная/Базарная

Одно из древнейших заведений бессарабской кухни в Одессе. Есть банкетный зал и летняя площадка под навесом.

Что попробовать: мамалыгу, заму, таратор, закуски. Кроме того, в меню вы найдете много блюд европейской кухни.

«Механа», Старобазарный сквер

Заведение специализируется на болгарской кухне. Есть несколько залов и летняя площадка.

Что попробовать: лютеницу, курбан, качамак, каварму.

Atlantic, ул. Генуэзская

Ресторан при гостинице, которая является частью эногастрономического маршрута «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии». Здесь представлено много блюд болгарской кухни.

Что попробовать: кюфте, карнаке, мусаку. Также в меню ресторана есть блюда европейской и одесской кухонь.

«Дача», Французский бульвар

В известном далеко за пределами города ресторане много локальных блюд, магазин вкусностей и большая детская площадка.

Что попробовать: плацинду с сыром и зеленью, печеный перец с овечьей брынзой, малосольную дунайку с картофелем (по сезону).

Кафе «Альпина» (ул. Ришельевская) и «Качка» (Лидерсовский бульвар)

Среди большого перечня готовящихся в этих кафе блюд можно найти плацинды, вертуты, кебабчики, мамалыгу, которую здесь назвали баношем. В кафе подают пиво собственной пивоварни и домашний квас.

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