Ресторан на Ланжероне угодил в скандал из-за русскоязычных песен (видео)

Ресторан на Ланжероне угодил в скандал из-за русскоязычных песен (видео)

Ресторан «Веранда» на одесском пляже Ланжерон, попал в языковой скандал из-за песен на русском языке. Накануне ряд телеграм-каналов распространили видео закрытого празднования крестин в ресторане, на котором посетители бурно развлекаются под русскоязычную «попсу».

На этот ролик обратил внимание небезызвестный активист Демьян Ганул.

К тому же, как стало известно, вечеринка состоялась после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской клинике «Охматдит» в Киеве, когда погибли люди, в том числе и маленькие дети. Тем не менее, руководство заведения не отменило развлекательное мероприятие.

Как объяснила в «покаянном» видео представительница ресторана, заведение было в аренде, запланированной для праздника еще месяц назад, и отменять мероприятие не стали.

«Мы бы никаким образом не устраивали вечеринку после ужасного обстрела детской больницы, и нам очень досадно за этот случай», – говорит на видео представительница ресторана Ольга.

Она также извинилась перед теми, кого задела данная ситуация и заверила, что заведение уже приняло соответствующее «кадровое решение» в отношении администратора, который не проконтролировал музыкальное сопровождение мероприятия, и что подобное больше не повторится.

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