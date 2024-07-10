Ресторан на Ланжероне угодил в скандал из-за русскоязычных песен (видео)

Ресторан «Веранда» на одесском пляже Ланжерон, попал в языковой скандал из-за песен на русском языке. Накануне ряд телеграм-каналов распространили видео закрытого празднования крестин в ресторане, на котором посетители бурно развлекаются под русскоязычную «попсу».
На этот ролик обратил внимание небезызвестный активист Демьян Ганул.
К тому же, как стало известно, вечеринка состоялась после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской клинике «Охматдит» в Киеве, когда погибли люди, в том числе и маленькие дети. Тем не менее, руководство заведения не отменило развлекательное мероприятие.
Как объяснила в «покаянном» видео представительница ресторана, заведение было в аренде, запланированной для праздника еще месяц назад, и отменять мероприятие не стали.
«Мы бы никаким образом не устраивали вечеринку после ужасного обстрела детской больницы, и нам очень досадно за этот случай», – говорит на видео представительница ресторана Ольга.
Она также извинилась перед теми, кого задела данная ситуация и заверила, что заведение уже приняло соответствующее «кадровое решение» в отношении администратора, который не проконтролировал музыкальное сопровождение мероприятия, и что подобное больше не повторится.
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