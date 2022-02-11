В Одесском порту вновь сдают в аренду Красные пакгаузы — первый аукцион провалился

Фонд госимущества объявил о проведении акциона по сдаче в аренду складов, а по совместительствву и архитектурных памятников – Красных пакгаузов. Торги пройдут 11 марта.

Об этом сообщил глава региональных отделений ФГИ в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

Чиновник у себя в facebook напоминает, что представляют из себя Красные пакгаузы:

3 склада и склады-навесы общей площадью 4571,1 кв.м. Стартовая цена аренды – 138 410 гривен без НДС.

Это памятник архитекторы, поэтому арендатор должен соблюдать охранный договор.

Также у арендатора будет возможность передавать имущество в субаренду — это расширяет возможности для использования площадей в порту.

Победитель предыдущего аукциона не подписал протокол торгов и потерял гарантийный взнос и право участвовать в этом аукционе.

– Мы уверены, что прозрачная процедура аренды будет интересна и отечественным, и иностранным инвесторам,

— отметил Александр славский.

Напомним, что аукцион по сдаче в аренду Красных пакгаузов в Одесском порту прошел в ноябре 2021 года. Тогда Фонд госимущества отрапортовал, что цена превысила начальную в 10 раз. Вот только подписывать договор аренды победитель аукциона компания «Адара Плюс» отказалась. И аукцион признали провалившимся.

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Фото с facebook-страницы Александра Славского