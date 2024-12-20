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В Одеському художньому музеї завершили стабілізаційні роботи після ракетного удару

В Одеському художньому музеї завершили стабілізаційні роботи після ракетного удару

Завершено стабілізаційні роботи у будівлі Одеського національного художнього музею після ракетного удару, який завдали російські агресори 5 листопада 2023 року. Роботи профінансували міжнародні фонди. Про це повідомляє пресслужба музею.

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Унаслідок влучання російської ракети в будівлю Одеського художнього музею значних пошкоджень зазнали основний корпус та адміністративна частина споруди, яка є пам’яткою архітектури національного значення. Загальна площа пошкоджень становила близько 1400 квадратних метрів.

стабілізаційні роботи

Завдяки благодійній підтримці міжнародного фонду ALIPH у співфінансуванні з Європейським Союзом було виділено 140 тисяч євро. На ці кошти укріпили стелю і стіни, замінили вікна в адміністративному корпусі, який зазнав найбільших руйнувань. У головній будівлі провели ремонт фасаду та вхідної групи, а також укріпили стелі в пошкоджених виставкових залах.

стабілізаційні роботи

За словами представників музею, роботи виконувалися з урахуванням збереження архітектурних елементів, які будуть використані під час майбутньої реконструкції. Організацією процесу займалася громадська організація Museum for Change.

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