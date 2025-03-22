Об этом рассказали в пресс-службе Одесского горсовета.

«В непринужденной атмосфере вспоминали артиста, его шутки, песни и одесский характер, который он нес в себе всю жизнь. Пели его самые известные композиции, смеялись, говорили об Одессе – именно так, как это понравилось бы самому Утесову… Утесова вспоминали с теплотой, а его голос, раздававшийся из граммофона, возвращал атмосферу старой Одессы», – говорится в сообщении.

Как отметил городской голова Геннадий Труханов, Леонид Утесов – не просто часть истории Одессы – это символ того, как город может звучать, шутить, мечтать. А его песни – еще одно подтверждение, что Одесса была и остается открытым культурным городом талантливых людей.

Леонид Осипович Утесов (Лазарь Васбейн) родился 22 марта (по старому стилю – 10 марта) 1895 года в Одессе. Получил большую известность как певец, актер, чтец, дирижер, руководитель оркестра и конферансье исполнял песни в разных жанрах – от джаза до городского романса.

Музей-квартира Леонида Утесова расположен в Одессе на одноименной улице, в доме №11, в той квартире, где когда-то родился и вырос будущий артист.

Для обустройства музея большая квартира, где проживало семейство Вайсбейн, была выкуплена Одесским городским советом. Открытие музея прошло 2 сентября 2015 года. Основатели и создатели музея по фотографиям, книгам, воспоминаниям очевидцев как могли пытались воспроизвести обстановку, в которой жила семья Утесова.

В музее представлены письма и личные вещи Леонида Утесова, фотографии, афиши, пластинки, музыкальные инструменты, а во дворе музея есть старинный музыкальный телефон. Сняв трубку и набрав цифру на телефонном диске, вы услышите одну из 10 популярных мелодий из песенного репертуара талантливого земляка.

В 2018 году во дворике, где находится музей-квартира, была открыта скульптура «Молодой Утесов», авторство одесского скульптора Олега Новаева, в котором узнается «юный Лёдечка», а также скульптура Натальи Дверницкой «Одесская бабушка» – собирательный образ пожилой одесситки, которая кормит голубей.

Музей проводит экскурсии, музыкальные гостиные, встречи и другие культурно-массовые мероприятия. Вход для посетителей бесплатный. Время работы – с 11:00 до 17:00, выходной: среда.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета