Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
«В невимушеній атмосфері згадували артиста, його жарти, пісні та одеський характер, який він ніс у собі все своє життя. Співали його найвідоміші композиції, сміялись, говорили про Одесу – саме так, як би це сподобалося самому Утьосову… Утьосова згадували з теплом, а його голос, що лунав з грамофона, повертав атмосферу старої Одеси», – йдеться в повідомленні.
Як зазначив міський голова Геннадій Труханов, Леонід Утесов – це не просто частина історії Одеси, це символ того, як місто може звучати, жартувати, мріяти. А його пісні – ще одне підтвердження того, що Одеса була і залишається відкритим культурним містом талановитих людей.
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Леонід Осипович Утьосов (Лазар Васбейн) народився 22 березня (за старим стилем – 10 березня) 1895 року в Одесі. Отримав велику популярність як співак, актор, читець, диригент, керівник оркестру та конферансьє, виконував пісні в різних жанрах – від джазу до міського романсу.
Музей-квартира Леоніда Утьосова розташований в Одесі на однойменній вулиці, у будинку №11, в тій квартирі, де колись народився і виріс майбутній артист.
Для облаштування музею велика квартира, де колись проживало сімейство Вайсбейн, була викуплена Одеською міською радою. Відкриття музею відбулося 2 вересня 2015 року. Засновники та творці музею по фотографіях, книгах, спогадах очевидців намагалися відтворити обстановку, в якій жила родина Утьосова.
У музеї представлені листи та особисті речі Леоніда Утьосова, фотографії, афіші, платівки, музичні інструменти, а на подвір’ї музею є старовинний музичний телефон. Піднявши трубку і набравши цифру на телефонному диску, ви почуєте одну з 10 популярних мелодій із пісенного репертуару талановитого земляка.
У 2018 році на подвір’ї, де знаходиться музей-квартира, була відкрита скульптура «Молодий Утьосов», авторства одеського скульптора Олега Новаєва, на якій можна впізнати «юного Льодечку», а також скульптура Наталії Дверницької «Одеська бабуся» – збірний образ літньої одеситки, яка годує голубів.
Музей проводить екскурсії, музичні вечори, зустрічі та інші культурно-масові заходи. Вхід для відвідувачів безкоштовний. Час роботи – з 11:00 до 17:00, вихідний – середа.
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Фото пресслужби Одеської міської ради