Песню «У Черного моря» украинизировали: что думает об этом мэр Одессы?

Городской голова Одессы Геннадий Труханов высказал свое отношение к нашумевшему переводу на украинский язык легендарной песни «У Черного моря», ставшей визитной карточкой нашего города.

Напомним, широко известную в исполнении Леонида Утесова песню «У Черного моря» перевел на украинский язык писатель и поэт Сергей Осока. Этот перевод презентовали ко Дню города.

Между тем, данную инициативу оценили далеко не все, и в соцсетях разгорелись нешуточные споры.

Позже Сергей Осока заявил, что перевод песни – это не преступление и не «зрада», и каждый имеет право на интерпретацию.

По словам мэра Одессы, он такого не понимает.

«Я не сторонник переводить оригинальные песни, которые пели в Одессе, на украинский язык. Кто хочет – пусть поет на украинском. Многие любят читать Шекспира в оригинале»,

– сказал Труханов в эксклюзивном интервью Novyny.live.

Он также добавил, что «сложно для человека, который родился в Одессе, слышал эту песню и пел ее, переводить это».

«Что эта песня сделала плохого? Я просто не понимаю этих вещей»,

– недоумевает мэр.

Песня «У Черного моря» была написана в 1951 году композитором Модестом Табачниковым на стихи поэта Семена Кирсанова специально для Леонида Утесова. Она стала одним из главных произведений его репертуара и своего рода визитной карточкой Одессы.

Эта песня звучит на Одесском железнодорожном вокзале при отправлении фирменных междугородних пассажирских поездов.

В 2011 году первоначальный проект Устава города Одессы предлагал песню «У Черного моря» в качестве гимна города, но впоследствии, по предложению «Всемирного клуба одесситов», гимном стала «Песня об Одессе» из оперетты Исаака Дунаевского «Белая акация».

Кстати, не исключено, что гимн Одессы также будет украинизирован. Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь неоднократно обвинял одесскую мэрию в нарушении закона о гимне города.

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Фото: скриншот с видео Novyny.live