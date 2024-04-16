В Одесской области уничтожили более 800 кг импортных кабачков

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Одесской области.

Партия кабачков из Турции с превышенным содержанию нитратов была обнаружена специалистами Южного межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы во время государственного контроля на границе.

850 кг опасных кабачков задержали и в присутствии представителя Госпродпотребслужбы в Одесской области уничтожили.

Как правильно выбирать ранние овощи на рынке

Весной довольно часто случаются отравления первыми овощами. Чаще всего, это отравление нитратами, которыми они насыщены. Ведь чтобы вырастить ранние овощи и выгоднее продать, их щедро кормят стимуляторами роста, минеральными удобрениями, обрабатывают химикатами для долгого хранения и хорошей транспортировки.

В определенном количестве нитраты не несут вреда организму, а вот если их количество зашкаливает, они превращаются в нитриты. Именно последние и вызывают отравление.

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Норма нитратов для взрослого — 500 мг в сутки, а маленькому ребенку для отравления достаточно и 10 мг. Покупая овощи, внимательно их рассмотрите, иногда внешний вид укажет на опасность.

Помидоры. Конечно, в идеале они должны пахнуть. Когда срываешь помидор с грядки, сразу разносится специфический запах. Так растение реагирует на прикосновение. Но тепличные импортные плоды, скорее всего, обработаны веществами, которые продлевают лежкость и предохраняют от повреждения при транспортировке. Поэтому выбирайте плоды меньшего размера. Они быстрее вырастают и меньше впитывают нитратов.

Огурцы. Выбирайте плотные огурчики. Вялые плоды говорят о том, что в них мало влаги, а значит и полезных веществ. На огурцах не должно быть пятен и вмятин. Напичканные нитратами они очень быстро портятся.

Редис. Выбирайте с гладкой шкуркой, без повреждений и трещин. У свежего редиса ботва упругая и сочная.

Морковь. Чем ярче цвет, тем меньше в ней нитратов. Очень светлая сердцевина говорит о пресыщении удобрениями.

Капуста. Верхние листья не должны быть вялыми и поврежденными. Черные пятна на листьях – наличие нитратов в большом количестве. Осмотрите кочерыжку. Если капуста лежит долго, то с нее периодически снимают верхний слой листьев, это видно невооруженным глазом.

Салаты. Если кустик салата продается в стаканчике с землей, это еще не факт, что он полезен. Слишком длинные, неустойчивые листья говорят о применении стимуляторов роста.

Зеленый лук. Перо должно быть темного цвета, упругое. Белые кончики без коричневых пятен. Срез – светлый.

Молодой картофель. Безнитратный будет хрустеть, если надавить на него ногтем. Мягкие клубни содержат много нитратов.

Как нейтрализовать нитраты

Полностью очистить от вредных веществ ранние овощи невозможно, а вот уменьшить их уровень вполне реально. Для этого нужно:

Перед употреблением тщательно вымыть овощи. Это поможет избавиться от ядохимикатов, которыми опрыскивали овощи.

Замочить овощи на 15-20 минут в холодной воде, слить воду и повторить процедуру еще раз.

Огурцы и редис желательно очищать от кожуры, срезать плодоножку и хвостик.

Огурцы, помидоры, капусту, зелень перед употреблением сбрызнуть лимонным или гранатовым соком – кислота обезвредит нитраты.

При тепловой обработке уровень нитратов понижается на 60-80%. Воду рекомендуется слить сразу же после варки, а потом уже солить овощи.

Не хранить овощи долго даже в холодильнике. При изменении температуры и долгом хранении уровень нитратов возрастет.

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