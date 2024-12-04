Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области будет больше рыбы: зарыбили еще одно водохранилище

В Одесской области будет больше рыбы: зарыбили еще одно водохранилище

В Подольском районе Одесской области провели масштабное зарыбление Заплазского водохранилища, выпустив более 140 тысяч мальков карпа и толстолобика.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

28 ноября компания «Синергия-Е» осуществила зарыбление Заплазского (Бобрицкого) водохранилища. В водоем выпустили почти 77 тысяч этого года толстолоба, 40 тысяч этого года карпа и 25 тысяч двухлеток толстолобика. Общий вес зарыбки составил 6 тонн.

Процесс зарыбления происходил в соответствии с требованиями Режима рыбохозяйственной эксплуатации. За процессом наблюдали представители Одесского рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, Госпродпотребслужбы и ОТГ.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что на Одесщине ветврач собственноручно зарыбливает реку и патрулирует ее с товарищами.

Озеро Сасык недавно также зарыбили карпом и толстолобиком. Как и самое большое озеро Украины — Ялпуг.

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