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Одессит поймал огромного карпа и стал чемпионом мира

Одессит поймал огромного карпа и стал чемпионом мира

Одессит Владислав Суздальцев завоевал золото на Чемпионате мира по карповой ловле. Во время соревнований наши спортсмены поймали самую большую рыбу — весом 14 кг 370 граммов.

С 4 по 7 сентября в Хорватии состоялся 24-й Чемпионат мира по карповой ловле. Сборную Украины представляли лучшие спортсмены по итогам двух отборочных этапов: Чемпионата и Кубка Украины 2024 года.

Рыба в хорватских озерах оказалась очень активной, поэтому несмотря на все старания наших спортсменов, команда сборной Украины заняла пятое место. Но в личном зачете Игорь Пацера и одессит Владислав Суздальцев завоевали золото: их общая добыча была самой большой среди всех команд.

чемпионат мира по карповой ловле

Победу одержала сборная Хорватии — хозяева Чемпионата, 2-е место заняла команда сборной Молдовы, 3-е место — команда сборной Бельгии и 4-е место — команда сборной Чехии.

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чемпионат мира по карповой ловле

Напомним, Украина заняла 7 место в медальном зачете и 5 по количеству медалей на Паралимпиаде-2024. В общей сложности украинские спортсмены привезут 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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