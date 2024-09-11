Одессит поймал огромного карпа и стал чемпионом мира

С 4 по 7 сентября в Хорватии состоялся 24-й Чемпионат мира по карповой ловле. Сборную Украины представляли лучшие спортсмены по итогам двух отборочных этапов: Чемпионата и Кубка Украины 2024 года.

Рыба в хорватских озерах оказалась очень активной, поэтому несмотря на все старания наших спортсменов, команда сборной Украины заняла пятое место. Но в личном зачете Игорь Пацера и одессит Владислав Суздальцев завоевали золото: их общая добыча была самой большой среди всех команд.

Победу одержала сборная Хорватии — хозяева Чемпионата, 2-е место заняла команда сборной Молдовы, 3-е место — команда сборной Бельгии и 4-е место — команда сборной Чехии.

Читайте также: «Я тебе мат за две секунды поставлю»: в Одесской области живет семья, где к шахматам приучают с пеленок

Напомним, Украина заняла 7 место в медальном зачете и 5 по количеству медалей на Паралимпиаде-2024. В общей сложности украинские спортсмены привезут 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые.