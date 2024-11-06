Озеро Сасык зарыбляют карпом и толстолобиком

За счет пользователя ООО «ВМС-10» планируется вселить 750 тысяч мальков карпа и 450 тысяч толстолобика.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Процесс зарыбления озера контролируют представители экологической инспекции, рыбоохранного патруля и органов местного самоуправления.

«Это не только увеличит рыбопродуктивность, но и будет способствовать улучшению качества воды. Поскольку эти виды рыб являются естественными биомелиораторами, увеличение их количества будет предотвращать цветение водоема», — говорят экологи.

Справка ОЖ

Озеро Сасык — один из самых интересных объектов украинского Причерноморья. Название с тюркского переводится как «вонючее». Водоем расположен на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов.

Как и многие лиманные озера на линии Дунай-Днестр, это озеро появилось в результате перегораживания устья рек песчаной косой. Это делалось для полива черноземов, но такая система оказалась не эффективной из-за соленой воды.

Особые климатические условия, низкая заселенность региона и уникальный биофонд позволили экологам закрепить за береговой зоной и самим озером Сасык статус ценных водно-болотных угодий, места поселений и гнездований птиц и является объектом Изумрудной сети Украины. Благодаря природозащитникам данная территория была внесена в Рамсарскую и Бернскую конвенции.

Напомним, недавно в озеро Ялпуг выпустили 73 тонны рыбы — толстолоба, карпа и белого амура.