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Озеро Сасык зарыбляют карпом и толстолобиком

Озеро Сасык зарыбляют карпом и толстолобиком

С 5 ноября в Одесской области началось зарыбление озера Сасык. Всего планируется выпустить более миллиона мальков.

За счет пользователя ООО «ВМС-10» планируется вселить 750 тысяч мальков карпа и 450 тысяч толстолобика.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Процесс зарыбления озера контролируют представители экологической инспекции, рыбоохранного патруля и органов местного самоуправления.

зарыбление

«Это не только увеличит рыбопродуктивность, но и будет способствовать улучшению качества воды. Поскольку эти виды рыб являются естественными биомелиораторами, увеличение их количества будет предотвращать цветение водоема»,  — говорят экологи.

Справка ОЖ

Озеро Сасык — один из самых интересных объектов украинского Причерноморья. Название с тюркского переводится как «вонючее». Водоем расположен на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов.

Как и многие лиманные озера на линии Дунай-Днестр, это озеро появилось в результате перегораживания устья рек песчаной косой. Это делалось для полива черноземов, но такая система оказалась не эффективной из-за соленой воды.

Особые климатические условия, низкая заселенность региона и уникальный биофонд позволили экологам закрепить за береговой зоной и самим озером Сасык статус ценных водно-болотных угодий, места поселений и гнездований птиц и является объектом Изумрудной сети Украины. Благодаря природозащитникам данная территория была внесена в Рамсарскую и Бернскую конвенции.

Напомним, недавно в озеро Ялпуг выпустили 73 тонны рыбы — толстолоба,  карпа и белого амура.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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