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На Одещині буде ще більше риби: зарибили ще одне водосховище

На Одещині буде ще більше риби: зарибили ще одне водосховище

У Подільському районі Одеської області провели масштабне зариблення Заплазького водосховища, випустивши понад 140 тисяч мальків коропа та товстолобика.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

28 листопада компанія “Синергія-Е” здійснила зариблення Заплазького (Бобрицького) водосховища. У водойму випустили майже 77 тисяч цього року товстолоба, 40 тисяч цього року коропа і 25 тисяч двохрічок товстолобика. Загальна вага зарибки становила 6 тонн.

Процес зариблення відбувався відповідно до вимог Режиму рибогосподарської експлуатації. За процесом спостерігали представники Одеського рибоохоронного патруля, Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, Держпродспоживслужби та ВТГ.

Раніше “Одеське Життя” розповідало, що на Одещині ветлікар власноруч зариблює річку та патрулює її з товаришами.

Озеро Сасик нещодавно також зарибили коропом і товстолобиком. Як і найбільше озеро України – Ялпуг.

Читайте також: Одесит спіймав величезного коропа і став чемпіоном світу

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