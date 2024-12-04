На Одещині буде ще більше риби: зарибили ще одне водосховище

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

28 листопада компанія “Синергія-Е” здійснила зариблення Заплазького (Бобрицького) водосховища. У водойму випустили майже 77 тисяч цього року товстолоба, 40 тисяч цього року коропа і 25 тисяч двохрічок товстолобика. Загальна вага зарибки становила 6 тонн.

Процес зариблення відбувався відповідно до вимог Режиму рибогосподарської експлуатації. За процесом спостерігали представники Одеського рибоохоронного патруля, Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, Держпродспоживслужби та ВТГ.

Раніше “Одеське Життя” розповідало, що на Одещині ветлікар власноруч зариблює річку та патрулює її з товаришами.

Озеро Сасик нещодавно також зарибили коропом і товстолобиком. Як і найбільше озеро України – Ялпуг.

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