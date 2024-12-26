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На Одещині археолог виявив стародавні кельтські гроші

На Одещині археолог виявив стародавні кельтські гроші

На українському узбережжі Дунаю виявлено рідкісний артефакт — бронзовий виріб у формі шишки, який використовувався як гроші у стародавніх кельтів. Про це повідомив краєзнавець Олег Курносов у групі «Кілія — найдавніше місто України» у Facebook.

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Знахідка являє собою бронзовий виріб з отвором, схожий на намистину. За визначенням з іноземних джерел, подібні предмети слугували розрахунковими одиницями у кельтів до появи монет. Краєзнавець зазначає, що це перша подібна знахідка за його багаторічну практику в регіоні.

Спочатку артефакт помилково віднесли до скіфської культури як прикрасу. Проте подальше дослідження та порівняння з аналогічними знахідками на закордонних аукціонах підтвердило його належність до кельтської культури та грошовий характер використання.

Раніше на території Кілії було знайдено римську монету II століття нашої ери та косметичний предмет античних часів. Останній, на думку археологів, міг належати місцевій жительці, яка проживала в цій місцевості понад два тисячоліття тому.

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