На Одещині археолог виявив стародавні кельтські гроші

Знахідка являє собою бронзовий виріб з отвором, схожий на намистину. За визначенням з іноземних джерел, подібні предмети слугували розрахунковими одиницями у кельтів до появи монет. Краєзнавець зазначає, що це перша подібна знахідка за його багаторічну практику в регіоні.

Спочатку артефакт помилково віднесли до скіфської культури як прикрасу. Проте подальше дослідження та порівняння з аналогічними знахідками на закордонних аукціонах підтвердило його належність до кельтської культури та грошовий характер використання.

Раніше на території Кілії було знайдено римську монету II століття нашої ери та косметичний предмет античних часів. Останній, на думку археологів, міг належати місцевій жительці, яка проживала в цій місцевості понад два тисячоліття тому.

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