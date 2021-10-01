Этот день в истории: что показали одесситам на открытии оперного театра?

Одесский оперный театр построили в 1809 году по проекту петербургского архитектора Тома де Томона. Торжественное открытие состоялось 10 февраля 1810 года — одесситам показали оперу Фрелиха «Новое семейство» и водевиль «Утешенная вдова».

В каком стиле построен Одесский оперный театр?

Однако в 1873 году театр полностью сгорел. Городские власти решили построить новое помещение. Проект разработали венский архитектор Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер. И вот 1 октября 1887 года здание театра открыли вновь. Его выполнили в стиле венского «барокко», а зрительный зал — в стиле французского «рококо».

Одесский национальный академический театр оперы остаётся одним из самых красивых зданий в мире. Он интересен не только своей архитектурой, но и богатой творческой жизней. Здесь исполняли свои произведения Пётр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, Эжен Изаи, Пабло Сарасате и другие. Здесь пели Федор Шаляпин, Соломия Крушельницкая, Антонина Нежданова, Леонид Собинов, Тито Руффо, Баттистини, Джеральдони, танцевала Анна Павлова.

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Фото: odpublic.net