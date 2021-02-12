Одесский оперный театр: легенды, мифы и призраки (видео)

На этой неделе мы отметили очередной день рождения Одесской оперы – 211-й сезон. Солидный возраст! А вы знаете, какие тайны хранит это прекрасное здание?

Одесский оперный театр был просто обречен стать мистическим местом еще на этапе проектирования: среди других проектов архитекторов Фельнера и Гельмера наш театр был по счету 13-м.

Еще до революции в стенах самого красивого театра страны произошло убийство – актер прямо на сцене зарезал свою жену. Случилось это во время оперы Леонкавалло «Паяцы», которая построена на подобном сюжете. Актера арестовали прямо на сцене, судили и отправили на каторгу. С тех пор в театр поселился призрак… «Заглядывает» в оперный театр и известный персонаж одесской истории – Мишка Япончик.

Одесский оперный славится не только своими привидениями, но и загадочными спектаклями.

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни».

А более подробно ознакомиться с историей Одесской оперы можно ЗДЕСЬ.

Также смотрите наше видео об одесских привидениях.