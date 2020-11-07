В Одесской опере – пополнение: здесь будут петь и танцевать звезды мирового уровня

Как сообщает Украинская служба информации, солисткой балета стала Наталья Куш, до этого танцевавшая в Европе и Австралии, а солистом оперы – баритон Виталий Билый, ранее выступавший на престижных европейских и американских сценах.

Наталья Куш – уроженка города Никополя Днепропетровской области. После окончания театрально-художественного колледжа в Днепре два года выступала на сцене Днепропетровского театра оперы и балета. Затем училась в Консерватории балета в Австрии. По приглашению работала в театрах оперы и балета в Магдебурге (Германия) и Каире (Египет). С 2005 по 2013 год танцевала в балете Венской государственной оперы, где дебютировала в партии Жизели.

В 2013 году балерину пригласили в Queensland Ballet в Брисбене (Австралия) на позицию первой солистки, а с 2015 года она работала в австралийском балете в Мельбурне. В качестве приглашенной звезды неоднократно принимала участие в фестивалях искусств «Бархатный сезон в Одесской опере», а также исполняла ведущую партию в «Спящей красавице».

Виталий Билый – выпускник Одесской консерватории. Начал карьеру оперного певца в 2000 году на сцене Одесского театра оперы и балета. Позже перешел в труппу Национальной оперы Украины, а затем – в московский театр «Новая Опера». После ряда побед на международных вокальных конкурсах начал выступать на сценах Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Опера Сантьяго (Чили), театра Ла Скала и Teatro Verdi (Италия), Баварской и Венской государственных опер, Национальной опере Израиля, в других ведущих театрах мира.