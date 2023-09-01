В Одесской области завтра попрощаются с защитником, погибшим весной 2022 года

Завтра, 2 сентября, в Николаевской громаде Березовского района проведут в последний путь защитника Украины Александра Коченко, который погиб, защищая независимость Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщили в Николаевском поселковом совете Березовского района.

Военный ВСУ Александр Иванович Коченко погиб в населенном пункте Александровка Херсонской области 29.03.2022 во время выполнения боевого задания, получив ранения несовместимые с жизнью, сообщили в поселковом совете. Ему было 46 лет.

Всей громадой выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимой потери сына, брата, мужа, отца, друга, дорогого человека. Разделяем Ваше горе, грустим по потере нашего земляка, отдавшего свою жизнь за нашу свободу! —

соболезнуют семье погибшего героя.

Местные власти просят жителей Николаевки, Софиевки, Васильевки, Морозова, Алексеевки отдать уважение защитнику и достойно провести его в последний путь «живым коридором» славы.

Кроме того, в поссовете сообщают, что выезд траурного кортежа с телом погибшего состоится 02 сентября в 09.00. от въезда на территорию КНП «Николаевская больница».

Церемония прощания с Александром Коченко состоится в субботу 02 сентября. Начало в 10:00 в Алексеевке по адресу: ул. Центральная, 29.

Светлая память о мужественном защитнике Украины Александре Коченко навсегда останется в наших сердцах. Вечная память и уважение Герою! —

написали на странице Николаевского поселкового совета.

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