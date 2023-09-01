Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области завтра попрощаются с защитником, погибшим весной 2022 года

В Одесской области завтра попрощаются с защитником, погибшим весной 2022 года

Завтра, 2 сентября, в Николаевской громаде Березовского района проведут в последний путь защитника Украины Александра Коченко, который погиб, защищая независимость Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщили в Николаевском поселковом совете Березовского района.

Военный ВСУ Александр Иванович Коченко погиб в населенном пункте Александровка Херсонской области 29.03.2022 во время выполнения боевого задания, получив ранения несовместимые с жизнью, сообщили в поселковом совете. Ему было 46 лет.

Всей громадой выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимой потери сына, брата, мужа, отца, друга, дорогого человека. Разделяем Ваше горе, грустим по потере нашего земляка, отдавшего свою жизнь за нашу свободу! —

соболезнуют семье погибшего героя.

Местные власти просят жителей Николаевки, Софиевки, Васильевки, Морозова, Алексеевки отдать уважение защитнику и достойно провести его в последний путь «живым коридором» славы.

Кроме того, в поссовете сообщают, что выезд траурного кортежа с телом погибшего состоится 02 сентября в 09.00. от въезда на территорию КНП «Николаевская больница».

Церемония прощания с Александром Коченко состоится в субботу 02 сентября. Начало в 10:00 в Алексеевке по адресу: ул. Центральная, 29.

Светлая память о мужественном защитнике Украины Александре Коченко навсегда останется в наших сердцах.

Вечная память и уважение Герою! —

написали на странице Николаевского поселкового совета.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить