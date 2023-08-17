В Одесской области простились с двумя защитниками Украины

На фронте погибли двое Героев — житель Белгород-Днестровской громады Александр Зотик, а также житель Черноморска Денис Сандуленко. Об этом сообщили в пресс-службах громад.

Александру Зотику было 28 лет. В бою он получил тяжелые ранения, в больнице не удалось его спасти.

14 августа 2023 года Белгород-Днестровская громада простилась с Героем, погибшим, защищая Украину в войне против россии.

Во время выполнения боевых задач погиб военнослужащий Денис Сандуленко.

Прощание с военным состоялось 16 августа 2023 в Свято-Николаевском храме ПЦУ г. Черноморск.

Напомним, что во время выполнения боевой задачи погиб 21-летний студент Национального университета «Одесская юридическая академия» Денис Кухоцкий.

Фото: пресс-службы Белгород-Днестровской и Черноморской громад