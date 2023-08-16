Новости Одессы и Одесской области

На фронте погиб студент из Одессы

На фронте погиб студент из Одессы

Во время выполнения боевой задачи погиб 21-летний студент Национального университета «Одесская юридическая академия» Денис Кухоцкий.
Об этом сообщил руководитель университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Денис Кухоцкий пошел добровольцем. Он учился на факультете прокуратуры и следствия и имел отсрочку от призыва, однако поступил в ВСУ.

Невероятно храбрый, смелый, принципиальный. Преподаватели и одногруппники знали его как ответственного и талантливого студента, надежного и отзывчивого друга. Блестяще сдал государственные экзамены, через месяц должен был начать обучение на магистратуре и продолжить получать высшее юридическое образование, —

написал Сергей Кивалов на своей странице в Фейсбуке.

О дате и месте прощания с военным сообщат впоследствии.

Напомним, чтов Одессе простились с двумя военнослужащими 126-й отдельной бригады терробороны Эдуардом Ращуком и Алексеем Задорожным. Бойцы погибли, выполняя боевое задание 10 и 8 августа 2023 года в Херсонской области.

Фото: Сергей Кивалов

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