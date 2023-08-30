Новости Одессы и Одесской области

На фронте погибла штаб-сержант из миноментной бригады терробороны Одессы

На фронте погибла штаб-сержант из миноментной бригады терробороны Одессы

В Херсонской области погибла 31-летняя штаб-сержантка минометной бригады из 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса Анна Сторожук с позывным «Квітка». Об этом сообщила пресс-служба 126-й бригады.

27 августа 2023 года вблизи села Веривка Херсонской области Анна Сторожук с мужем попала под обстрел российской армии. Муж Анны получил ранения и находится в больнице.

Похороны пройдут в субботу 2 сентября, сообщили в Балтской территориальной громаде. О времени и адресе сообщат позже.

Напомним, что в бою против российских оккупантов погиб стрелок пехотной роты из Одесской области Сергей Байков. В понедельник, 28 августа Измаил попрощался с героем.

Фото: 126-я бригада теробороны Одессы

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