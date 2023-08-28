После ранения вернулся на “ноль”: на фронте погиб доброволец из Одесской области

В бою против российских оккупантов погиб стрелок пехотной роты из Одесщины Сергей Байков. В понедельник, 28 августа, Измаил попрощался с героем.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Сергей Байков работал слесарем. Ограниченно пригодный к военной службе по состоянию здоровья, он мог остаться дома. Но в начале войны пошел в военкомат – и уже 15 марта 2022 года стал на защиту родной земли. В бою военнослужащий получил ранение.

Некоторое время родные даже не подозревали,что он был на фронте. На вопрос «Ты как?» Сергей отвечал: «Все ок». Только после ранения родные узнали и сестра приехала к нему в больницу. Они много говорили о планах после Победы.

После лечения Сергей решил вернуться на “ноль”. А 23 августа стрелок пехотной роты солдат Сергей Владимирович Байков погиб в бою.

У него остались сын и дочь.

Сергея похоронили сегодня, 28 августа, на Аллее славы на Новом кладбище в Измаиле.