На Одещині 2 вересня попрощаються з бійцем, який загинув навесні 2022 року

Завтра, 2 вересня, у Миколаївській громаді Березівського району проведуть в останню путь захисника України Олександра Коченка, який загинув, захищаючи незалежність України від російських окупантів.

Про це повідомили у Миколаївській селищній раді Березівського району.

Військовий ЗСУ Олександр Іванович Коченко загинув у населеному пункті Олександрівка Херсонської області 29.03.2022 року під час виконання бойового завдання, отримавши поранення несумісні з життям, повідомили в селищній раді. Йому було 46 років.

Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати сина, брата, чоловіка, батька, друга, дорогої людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо за втратою нашого земляка, який віддав своє життя за нашу волю і свободу! –

співчувають родині загиблого героя.

Місцева влада просить жителів Миколаївки, Софіївки, Василівки, Морозова, Олексіївки віддати шану захиснику і гідно провести його в останню путь “живим коридором” слави.

Окрім того, в селищній раді повідомляють, що виїзд траурного кортежу з тілом загиблого відбудеться 02 вересня о 09.00. від в’їзду на територію КНП «Миколаївська лікарня».

Церемонія прощання з Олександром Коченком відбудеться у суботу 02 вересня. Початок о 10.00 в Олексіївці за адресою: вул. Центральна, 29.

Світла пам’ять про мужнього захисника України Олександра Коченка назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам’ять і шана Герою! –

написали на сторінці Миколаївської селищної ради.

Читайте також: