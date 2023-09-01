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На Одещині 2 вересня попрощаються з бійцем, який загинув навесні 2022 року

На Одещині 2 вересня попрощаються з бійцем, який загинув навесні 2022 року

Завтра, 2 вересня, у Миколаївській громаді Березівського району проведуть в останню путь захисника України Олександра Коченка, який загинув, захищаючи незалежність України від російських окупантів. 

Про це повідомили у Миколаївській селищній раді Березівського району.

Військовий ЗСУ Олександр Іванович Коченко загинув у населеному пункті Олександрівка Херсонської області 29.03.2022 року під час виконання бойового завдання, отримавши поранення несумісні з життям, повідомили в селищній раді. Йому було 46 років.

Усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати сина, брата, чоловіка, батька, друга, дорогої людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо за втратою нашого земляка, який віддав своє життя за нашу волю і свободу! –

співчувають родині загиблого героя.

Місцева влада просить жителів Миколаївки, Софіївки, Василівки, Морозова, Олексіївки віддати шану захиснику і гідно провести його в останню путь “живим коридором” слави.

Окрім того, в селищній раді повідомляють, що виїзд траурного кортежу з тілом загиблого відбудеться 02 вересня о 09.00. від в’їзду на територію КНП «Миколаївська лікарня».

Церемонія прощання з Олександром Коченком відбудеться у суботу 02 вересня. Початок о 10.00 в Олексіївці за адресою: вул. Центральна, 29.

Світла пам’ять про мужнього захисника України Олександра Коченка назавжди залишиться у наших серцях.

Вічна пам’ять і шана Герою! –

написали на сторінці Миколаївської селищної ради.

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