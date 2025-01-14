Об этом сообщает телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что 9 января 2025 года около 13:45 подозреваемая взорвала самодельную взрывчатку возле отделения военной службы правопорядка в ВСУ города Белгород-Днестровский.

В результате взрыва повреждены окна в рядом расположенных жилых и административных зданиях, а также припаркованные автомобили. К счастью, никто не пострадал.

Еще одно взрывное устройство, которое она заложила под рядом припаркованный автомобиль, оно было обезврежено правоохранителями.

Что касается личности подозреваемой в теракте, то его совершила 21-летняя жительница Киевской области (по информации СБУ — жительница города Константиновка Донецкой области), которую завербовали двое представителей российских спецслужб.



По их инструкции она прибыла в Белгород-Днестровский и арендовала там квартиру, в которой потом собственноручно сделала взрывчатку.

Основой для взрывного устройства был пластид, который она забрала из заранее подготовленного тайника. Она начинила взрывчатку гайками, а для дистанционной детонации использовала мобильный телефон.

Правоохранители сорвали теракт — девушку задержали сразу после закладки взрывчатки.

За совершение теракта злоумышленница получила подозрение в терроризме по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.