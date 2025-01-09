В Белгороде-Днестровском прогремел взрыв: что случилось

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, в результате взрыва никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, подробности, вероятно, станут известны позже.

«На видео, которое распространяют местные каналы, видно, как женщина, разговаривая по телефону, оставляет один пакет у забора, а другой под припаркованным автомобилем. После этого она идет и через некоторое время раздается взрыв», – пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

А издание «Думская» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах отмечает, что в качестве поражающего элемента использовали гайки, болты, гвозди и шурупы. Тип «бомбы» установит экспертиза, куда уже отправили то, что от нее осталось.

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На месте работают сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По неподтвержденным данным, около 200 граммов тротила были в одном из пакетов, который принесла к учреждению пенсионерка.

Также сообщается, что женщину, которая принесла пакет, задержали. Возможно ей инкриминируют терроризм.

«Это жительница Донецкой области, которая за 2000 долларов установила взрывное устройство – ей светит срок за терроризм. Сообщается, что все пошло не по плану кураторов и сработало не так, как было запланировано. Пакет, который был оставлен возле машины, должен был поджечь ее и во время тушения автомобиля сработал бы пакет с взрывчаткой и гайками. Однако поджога автомобиля не произошло и сразу прогремел взрыв», – комментирует один из одесских Телеграм-каналов.

В то же время официальная информация от полиции пока не поступала.