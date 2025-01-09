Новости Одессы и Одесской области

В Белгороде-Днестровском прогремел взрыв: что случилось

В Белгороде-Днестровском прогремел взрыв: что случилось

Сегодня днем, в четверг, 9 января 2025 года, в городе Белгороде-Днестровском Одесской области сдетонировало самодельное взрывное устройство возле одного из государственных учреждений.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, в результате взрыва никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, подробности, вероятно, станут известны позже.

В Белгороде-Днестровском после взрыва

«На видео, которое распространяют местные каналы, видно, как женщина, разговаривая по телефону, оставляет один пакет у забора, а другой под припаркованным автомобилем. После этого она идет и через некоторое время раздается взрыв», – пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

А издание «Думская» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах отмечает, что в качестве поражающего элемента использовали гайки, болты, гвозди и шурупы. Тип «бомбы» установит экспертиза, куда уже отправили то, что от нее осталось.

По теме: В Одессе повербанк стал причиной разрушений и пожара в квартире

На месте работают сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По неподтвержденным данным, около 200 граммов тротила были в одном из пакетов, который принесла к учреждению пенсионерка.

Также сообщается, что женщину, которая принесла пакет, задержали. Возможно ей инкриминируют терроризм.

«Это жительница Донецкой области, которая за 2000 долларов установила взрывное устройство – ей светит срок за терроризм. Сообщается, что все пошло не по плану кураторов и сработало не так, как было запланировано. Пакет, который был оставлен возле машины, должен был поджечь ее и во время тушения автомобиля сработал бы пакет с взрывчаткой и гайками. Однако поджога автомобиля не произошло и сразу прогремел взрыв», – комментирует один из одесских Телеграм-каналов.

В то же время официальная информация от полиции пока не поступала.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua