По данным следствия, женщина в конце прошлого года через мессенджер наладила контакт с представителем центра специального назначения «Кубинка». Он предложил ей сотрудничество — разведывать места дислокации украинских военных и помогать в подготовке диверсий в Одессе и области.

За вознаграждение женщина не только самостоятельно собиралась выполнять вражеские задания, но и пыталась вербовать сообщников.

По указанию куратора, она подожгла трансформаторную подстанцию в Одессе, зафиксировав все на видео, которое отправила заказчику как доказательство выполнения задания.

Впоследствии ей поручили новое задание — поехать в Днепр и забрать элемент взрывного устройства. Добравшись до города, она нашла тайник, сделала фото для отчета перед куратором и вернулась в Одессу, где спрятала устройство в заранее подготовленном месте.

Женщину задержали “на горячем”. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее Служба безопасности Украины предотвратила диверсию на железнодорожном пути в Одесской области.