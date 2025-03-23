Як пишуть місцеві Телеграм-канали, до відділення поліції зайшла якась «жінка з пакетом», після чого й стався вибух.

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«Теракт у Біляївці Одеської області – підірвали гранату у відділенні поліції. У будинку вилетіли вікна, жінці відірвало ноги, вона загинула», – повідомляється в одній із публікацій.

В той же час в обласному управлінні поліції подробиць того, що трапилося, поки не розголошують.

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«Унаслідок події загинула жінка, є постраждалі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом», – повідомляється на сайті відомства.

«Одеське життя» продовжує стежити за розвитком подій.

Нагадаємо, на початку січня поточного року подібний інцидент стався у Білгороді-Дністровському: тоді саморобний вибуховий пристрій здетонував біля відділення військової служби правопорядку у ЗСУ.

Незабаром винуватицю теракту затримали – нею виявилася дівчина, яка діяла за завданням російських спецслужб.

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Фото ілюстративне