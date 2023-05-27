Несчастный случай в Вилково: неисправный насос убил мужчину

Жителя города Вилково Одесской области убило током. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.

Предварительно, утром 26 мая 36-летний мужчина чинил водяной насос, а затем зашел в затопленное помещение и включил его в розетку. У насоса оторвался электропровод и упал в воду, мужчина получил смертельный разряд током.

Труп увезли на судебно-медицинскую экспертизу. Инцидент квалифицировали как несчастный случай.

В областном управлении полиции случившееся пока не комментировали.

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Источник: Думская