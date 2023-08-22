Трагедия в Одесской области: ребенка убило током в бассейне

В селе Новониколаевка Вилковской общины произошла страшная трагедия – во время игры мальчика ударило током, от чего он умер.
О смерти 8-летнего мальчика, сообщает Бессарабия INFORM, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Предварительно установлено, что 20 августа около 18 часов ребенок играл во дворе собственного дома. Игры мальчик устроил у небольшого бассейна.
Затем он захотел сделать мыльные пузыри. Для этого взял электродрель и включил ее в розетку. Ребенок не удержался и поскользнулся, упав вместе с электроинструментом в воду.
От взаимодействия с водой дрель издала мощный удар током.
Прибывшие медики ничего не смогли поделать – мальчик умер сразу.
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