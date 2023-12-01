В Одесской области с 1 декабря запрещено ловить раков: за одного рака значительный штраф

С сегодняшнего дня, 1 декабря, до 30 июня 2024 года включительно в Одесской области запрещен вылов раков — у них начался период линьки и вынашивания икры.
Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.
В сообщении говорится, что отлов запрещается во внутренних водных объектах Одесской области, реке Дунай и Придунайских озерах.
Не распространяется запрет на следующие природные объекты:
- Днестровский лиман,
- река Днестр,
- рукав реки Турунчук,
- озера поймы Днестра,
- Кучурганское водохранилище.
Как рассказали в рыбоохранном патруле, запрет устанавливается ежегодно на период линьки речных раков и вынашивания ими икры.
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Биологическое обоснование сроков запрета предоставляет Институт рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины.
Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.
Также в рыбоохранном патруле предупредили, что ловля раков во время запрета является грубым нарушением законодательства. За такое правонарушение предусмотрено наказание от штрафа до уголовной ответственности с возмещением ущерба государству.
Справка.
В период линьки самки рака сменяют хитиновый покров перед спариванием и после рождения потомства. Процесс линьки занимает около двух недель.
А вынашивание икры раками длится около шести месяцев. Рождение потомства начинается обычно в конце мая – начале июля, когда вода в водоемах прогреется.