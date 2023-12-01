В Одесской области с 1 декабря запрещено ловить раков: за одного рака значительный штраф

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

В сообщении говорится, что отлов запрещается во внутренних водных объектах Одесской области, реке Дунай и Придунайских озерах.

Не распространяется запрет на следующие природные объекты:

Днестровский лиман,

река Днестр,

рукав реки Турунчук,

озера поймы Днестра,

Кучурганское водохранилище.

Как рассказали в рыбоохранном патруле, запрет устанавливается ежегодно на период линьки речных раков и вынашивания ими икры.

Биологическое обоснование сроков запрета предоставляет Институт рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины.

Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

Также в рыбоохранном патруле предупредили, что ловля раков во время запрета является грубым нарушением законодательства. За такое правонарушение предусмотрено наказание от штрафа до уголовной ответственности с возмещением ущерба государству.

Справка.

В период линьки самки рака сменяют хитиновый покров перед спариванием и после рождения потомства. Процесс линьки занимает около двух недель.

А вынашивание икры раками длится около шести месяцев. Рождение потомства начинается обычно в конце мая – начале июля, когда вода в водоемах прогреется.