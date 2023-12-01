Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области с 1 декабря запрещено ловить раков: за одного рака значительный штраф

В Одесской области с 1 декабря запрещено ловить раков: за одного рака значительный штраф

С сегодняшнего дня, 1 декабря, до 30 июня 2024 года включительно в Одесской области запрещен вылов раков — у них начался период линьки и вынашивания икры.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

В сообщении говорится, что отлов запрещается во внутренних водных объектах Одесской области, реке Дунай и Придунайских озерах.

Не распространяется запрет на следующие природные объекты:

  • Днестровский лиман,
  • река Днестр,
  • рукав реки Турунчук,
  • озера поймы Днестра,
  • Кучурганское водохранилище.

Как рассказали в рыбоохранном патруле, запрет устанавливается ежегодно на период линьки речных раков и вынашивания ими икры.

Читайте также: Одесская область: браконьеры наловили в Днестровском лимане рыбы и креветок на 800 тысяч гривен

Биологическое обоснование сроков запрета предоставляет Институт рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины.

Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

Также в рыбоохранном патруле предупредили, что ловля раков во время запрета является грубым нарушением законодательства. За такое правонарушение предусмотрено наказание от штрафа до уголовной ответственности с возмещением ущерба государству.

Справка.

В период линьки самки рака сменяют хитиновый покров перед спариванием и после рождения потомства. Процесс линьки занимает около двух недель.

А вынашивание икры раками длится около шести месяцев. Рождение потомства начинается обычно в конце мая – начале июля, когда вода в водоемах прогреется.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить