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Одесская область: браконьеры наловили в Днестровском лимане рыбы и креветок на 800 тысяч гривен

Одесская область: браконьеры наловили в Днестровском лимане рыбы и креветок на 800 тысяч гривен

В Одесской области полицейские разоблачили двух жителей Белгород-Днестровского района в браконьерстве в водах Днестровского лимана. Предварительно, правонарушители нанесли государству ущерб на сумму почти 800 тысяч гривен.

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ходе совместного рейда сотрудников водной полиции, экологов и сотрудников отряда морской охраны по территории Днестровского лимана, стражи порядка обнаружили двух местных жителей, которые занимались выловом креветок вблизи залива Каролино-Бугазской громады при помощи сеток, ятеря и специальных ловушек.

Обнаружив браконьеров, рейдовики вызвали на место следственно-оперативную группу, которая изъяла незаконное орудие лова – лесковую сетку, ятерь и три ловушки на креветок, а также более 40,6 кг выловленных креветок, бычков, селедок, кефали, атерин и глосов.

Браконьеоы незаконно промышляли в Днестровском лимане

По предварительным подсчетам специалистов, браконьеры нанесли государству ущерб на сумму около 800 тысяч гривен.

По факту браконьерства начато уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет решаться вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Правонарушителям грозит штраф от 17 тыс. до 51 тыс. гривен или ограничение свободы сроком до трех лет.

Как сообщала «Одесская жизнь», в августе этого года браконьеры поймали в Одесской области четыре севрюги, занесенные в Красную книгу Украины, нанеся государству ущерб на 200 тысяч гривен.

Ранее также сообщалось, что с 1 ноября 2023 года в Одесской области запрещается промышленный, любительский и спортивный вылов рыбы в зимовальных ямах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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