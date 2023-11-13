Одесская область: браконьеры наловили в Днестровском лимане рыбы и креветок на 800 тысяч гривен

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ходе совместного рейда сотрудников водной полиции, экологов и сотрудников отряда морской охраны по территории Днестровского лимана, стражи порядка обнаружили двух местных жителей, которые занимались выловом креветок вблизи залива Каролино-Бугазской громады при помощи сеток, ятеря и специальных ловушек.

Обнаружив браконьеров, рейдовики вызвали на место следственно-оперативную группу, которая изъяла незаконное орудие лова – лесковую сетку, ятерь и три ловушки на креветок, а также более 40,6 кг выловленных креветок, бычков, селедок, кефали, атерин и глосов.

По предварительным подсчетам специалистов, браконьеры нанесли государству ущерб на сумму около 800 тысяч гривен.

По факту браконьерства начато уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет решаться вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Правонарушителям грозит штраф от 17 тыс. до 51 тыс. гривен или ограничение свободы сроком до трех лет.

Как сообщала «Одесская жизнь», в августе этого года браконьеры поймали в Одесской области четыре севрюги, занесенные в Красную книгу Украины, нанеся государству ущерб на 200 тысяч гривен.

Ранее также сообщалось, что с 1 ноября 2023 года в Одесской области запрещается промышленный, любительский и спортивный вылов рыбы в зимовальных ямах.