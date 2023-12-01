На Одещині з 1 грудня заборонено ловити раків: за одного рака значний штраф

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

У повідомленні йдеться, що вилов забороняється у внутрішніх водних об’єктах Одеської області, річці Дунай та Придунайських озерах.

Не поширюється заборона на наступні природні об’єкти:

Дністровський лиман,

річка Дністер,

рукав річки Турунчук,

озера пойми Дністра,

Кучурганське водосховище.

Як розказали в рибоохоронному патрулі, заборона встановлюється щороку на період линьки річкових раків та виношування ними ікри.

Біологічне обґрунтування щодо термінів заборони надає Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України.

Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

Також у рибоохоронному патрулі попередили, що лов раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства. За таке правопорушення передбачено покарання від штрафу до кримінальної відповідальності з відшкодуванням збитків державі.

Довідка.

У період линьки самки рака змінюють хітиновий покрив перед спарюванням та після народження потомства. Процес линьки займає близько двох тижнів.

А виношування ікри раками триває близько шести місяців. Народження потомства розпочинається зазвичай в кінці травня – початку липня, коли вода у водоймах прогріється.