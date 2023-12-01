На Одещині з 1 грудня заборонено ловити раків: за одного рака значний штраф

Від сьогодні, 1 грудня, до 30 червня 2024 року включно на Одещині заборонено вилов раків – у них почався період линьки та виношування ікри.
Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.
У повідомленні йдеться, що вилов забороняється у внутрішніх водних об’єктах Одеської області, річці Дунай та Придунайських озерах.
Не поширюється заборона на наступні природні об’єкти:
- Дністровський лиман,
- річка Дністер,
- рукав річки Турунчук,
- озера пойми Дністра,
- Кучурганське водосховище.
Як розказали в рибоохоронному патрулі, заборона встановлюється щороку на період линьки річкових раків та виношування ними ікри.
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Біологічне обґрунтування щодо термінів заборони надає Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України.
Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.
Також у рибоохоронному патрулі попередили, що лов раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства. За таке правопорушення передбачено покарання від штрафу до кримінальної відповідальності з відшкодуванням збитків державі.
Довідка.
У період линьки самки рака змінюють хітиновий покрив перед спарюванням та після народження потомства. Процес линьки займає близько двох тижнів.
А виношування ікри раками триває близько шести місяців. Народження потомства розпочинається зазвичай в кінці травня – початку липня, коли вода у водоймах прогріється.