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На Одещині з 1 грудня заборонено ловити раків: за одного рака значний штраф

На Одещині з 1 грудня заборонено ловити раків: за одного рака значний штраф

Від сьогодні, 1 грудня, до 30 червня 2024 року включно на Одещині заборонено вилов раків – у них почався період линьки та виношування ікри.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

У повідомленні йдеться, що вилов забороняється у внутрішніх водних об’єктах Одеської області, річці Дунай та Придунайських озерах.

Не поширюється заборона на наступні природні об’єкти:

  • Дністровський лиман,
  • річка Дністер,
  • рукав річки Турунчук,
  • озера пойми Дністра,
  • Кучурганське водосховище.

Як розказали в рибоохоронному патрулі, заборона встановлюється щороку на період линьки річкових раків та виношування ними ікри.

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Біологічне обґрунтування щодо термінів заборони надає Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України.

Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

Також у рибоохоронному патрулі попередили, що лов раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства. За таке правопорушення передбачено покарання від штрафу до кримінальної відповідальності з відшкодуванням збитків державі.

Довідка.

У період линьки самки рака змінюють хітиновий покрив перед спарюванням та після народження потомства. Процес линьки займає близько двох тижнів.

А виношування ікри раками триває близько шести місяців. Народження потомства розпочинається зазвичай в кінці травня – початку липня, коли вода у водоймах прогріється.

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