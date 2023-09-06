В Одесской области разведчик стал учителем и травил детей “русским миром”

Культурный шок испытали пограничники, которые задержали в Одесской области учителя-искусствоведа с пророссийскими взглядами.
Ветеран военной разведки использовал педагогический пост для распространения своих извращенных взглядов,сообщили в государственной пограничной службе.
Работая учителем, сторонник страны-агрессора пропагандировал антиукраинские нарративы и делился ими с молодым поколением.
На уроках агитатор рассказывал, что «войну с России начала Украина…», «Одесса и Донбасс – территории России и всегда ими будут», «украинские военные обстреливают гражданское население…».
Следующие восемь лет учитель-предатель проведет за решеткой.
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