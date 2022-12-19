Одесситка собирала деньги для террористов днр: что ее на это толкнуло?

Жительница Одессы в соцсетях организовала сбор средств для помощи боевикам ДНР. Ее муж и сын сейчас воюют на стороне врага.

О задержании Службой безопасности Украины пособницы рашистов передает телеграм-канал Одесской Жизни.

СБУ задержала в Одесской области вражескую приспешницу, которая собирала средства для российских оккупационных войск в Украине

Для сбора средств женщина размещала соответствующие посты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

В этих сообщениях она призвала поддержать оккупантов и помочь им с материально-техническим обеспечением.

Для этого предлагала перечислить деньги на банковскую карту своего родственника, находящегося в местах временной дислокации военных группировок.

По данным следствия, фигуранткой является жительница Одесской области, которая поддерживала вооруженную агрессию против Украины.

Установлено, что ее муж и сын уже с 2016 года находятся в составе террористической организации «ДНР» и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск.

В начале полномасштабного вторжения боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа РФ.

Именно через них она пыталась наладить бесперебойный канал финансирования рашистов.