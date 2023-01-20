В Одесской области чиновник готовил ракетный удар по речному порту

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российского агента, который готовил ракетный удар по энергообъектам и речному порту Измаила. По информации пресс-службы ведомства, очередного предателя разоблачила контрразведка СБУ в результате спецоперации в Одесской области.

Приспешником страны-агрессора оказался чиновник одного из предприятий Измаильского речпорта, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель российских спецслужб.

По указанию российских кураторов их агент собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории города.

Прежде всего его интересовали локации электроподстанций и других городских объектов энергетики. Кроме того, агент разведывал места базирования украинских блокпостов: во время скрытого наблюдения изучал их фортификационное оснащение, вооружение и количество задействованного личного состава.

Также он передавал врагу сведения о специфике защиты и особенностях деятельности местного речпорта.

Данная информация требовалась российским захватчикам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили злоумышленника, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых данных.

Установлено, что российский агент должен был передать разведданные своему куратору в виде электронных координат и фотоматериалов через анонимный телеграм-канал.

Во время обыска у задержанного нашли мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование всех обстоятельств преступления.

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