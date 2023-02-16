В Одессе любитель россии и путинских вояк получил приличный срок

Сторонник «русского мира», за поддержку вторжения российской армии в Украину и призывы к уничтожению украинской государственности, проведет в тюрьме 5 лет.

Об этом сообщили в Одесском областном управлении Службы безопасности Украины (СБУ).

По материалам, собранным СБУ, Приморский районный суд Одессы осудил рашиста, который публично призывал к изменению границ территории Украины и отрицал военную агрессию России.

Мужчина активно распространял прокремлевскую пропаганду в соцсетях и высказывал свои антиконституционные взгляды среди окружающих. Злоумышленник открыто поддерживал полномасштабное вторжение России и утверждал, что «россия наводит в Украине порядок». Также оправдывал военные преступления захватчиков.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника в июле прошлого года в ходе контрдиверсионных мер в одном из сел Одесской области.

В ходе досудебного расследования следователями СБУ вина фигуранта полностью доказана.

Суд признал вражеского приспешника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 и ч. 1, 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Мероприятия по разоблачению и расследованию преступления проводились сотрудниками СБУ Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали агента фсб, который готовил удары по железной дороге и энергетике.

Еще мы рассказывали про другого агента вражеской спецслужбы, который предал Украину ради квартиры в Крыму.

Читайте также: