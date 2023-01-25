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Местный житель за деньги сливал ФСБ цели для ударов по Одессе

Местный житель за деньги сливал ФСБ цели для ударов по Одессе

СБУ задержала жителя Одессы, который передавал врагу информацию об критической инфраструктуре региона, позициях ПВО и других важных объектах.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Мужчина собирал данные о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории Одесской области.

Он — местный житель, завербованный российской ФСБ. Шпион выезжал в разные районы Одессы и пригороды областного центра, где делал фото и видео критической инфраструктуры, среди которых энергообъекты.

Также он собирал информацию о подразделениях Сил обороны и ПВО. Данные мужчина хранил на флешке, которую планировал передать представителю российской спецслужбы. За свою работу он должен получать до 70 тысяч гривен в месяц. При этом постоянно напоминал своим кураторам о деньгах.

При обыске у него нашли флешку с доказательствами работы на страну-агрессора. Мужчину подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного времени. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным заключением, с конфискацией имущества.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одесской области чиновник готовил ракетный удар по речному порту.

Также мы писали, что в Одессе и Херсоне разоблачили двух агентов ФСБ, которые сдавали врагу украинских военных на оккупированых территориях.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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