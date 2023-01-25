Местный житель за деньги сливал ФСБ цели для ударов по Одессе

СБУ задержала жителя Одессы, который передавал врагу информацию об критической инфраструктуре региона, позициях ПВО и других важных объектах.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Мужчина собирал данные о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории Одесской области.

Он — местный житель, завербованный российской ФСБ. Шпион выезжал в разные районы Одессы и пригороды областного центра, где делал фото и видео критической инфраструктуры, среди которых энергообъекты.

Также он собирал информацию о подразделениях Сил обороны и ПВО. Данные мужчина хранил на флешке, которую планировал передать представителю российской спецслужбы. За свою работу он должен получать до 70 тысяч гривен в месяц. При этом постоянно напоминал своим кураторам о деньгах.

При обыске у него нашли флешку с доказательствами работы на страну-агрессора. Мужчину подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного времени. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным заключением, с конфискацией имущества.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одесской области чиновник готовил ракетный удар по речному порту.

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