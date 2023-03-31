Вооруженный одессит занимался пропагандой «русского мира» в запрещенной соцсети

Одесские полицейские выявили мужчину, который ждал прихода «русского мира» в город Одессу.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, 57-летнему мужчине правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме. Помимо доказательств коллаборационной деятельности у одессита изъяли оружие.

Задержанный активно распространял вражескую пропаганду в поддержку захватнической политики Кремля, используя запрещенную в Украине соцсеть «Одноклассники».

На своей странице размещал публикации, в которых возвеличивал российскую власть, призывал не ограничиваться захватом украинских городов, а распространять русский мир на территориях европейских государств.

Кроме того, нелестно высказывался об украинцах и утверждал: «Одесса – русский город».

В его квартире стражи порядка изъяли гаджеты, а также автомат, пистолеты, сабли и ножи. Сведения по факту найденного оружия внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

«Изъятые предметы направлены на экспертизу, по выводам которой будет решен вопрос о сообщении мужчине о подозрении», — отметил начальник территориального подразделения полиции Виктор Герасименко.

Мероприятия по выявлению и задержанию любителя «русского мира» проводились под руководством Малиновской окружной прокуратуры Одессы.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области