Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области открывается закрытый с начала войны пункт пропуска через границу

В Одесской области открывается закрытый с начала войны пункт пропуска через границу

Открывается международный пункт пропуска Кучурган в Одесской области, закрытый с начала войны.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 10 октября 2023 г.

Пункт «Кучурган» расположен на границе с так называемой «Приднестровской народной республикой». Это часть Молдовы, которая с начала 1990-х оккупирована русскими войсками.

По информации пограничников, пункт пропуска «Кучурган – Первомайск» не работает с 26 февраля 2022 года. Из-за возможной угрозы с территории Приднистровья, военные установили там бетонные блоки и укрепили проезд мешками с песком.

А с 28 февраля 2022 года правительство закрыло еще 79 пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля, расположенные на границе Россией и Беларусью.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области восстановили и открыли участок железной дороги Березино – Бесарабяска, соединяющий Украину и Молдову в обход непризнанного Приднестровья.

Также мы рассказывали о значении новой железнодорожной ветки в Молдову.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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