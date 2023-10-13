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На Одещині відкривається закритий з початку війни пункт пропуску через кордон

На Одещині відкривається закритий з початку війни пункт пропуску через кордон

Відкривається міжнародний пункт пропуску Кучурган на Одещині, закритий з початку війни.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 10 жовтня 2023 р.

Пункт “Кучурган” розташований на кордоні з так званою “Придністровською народною республікою”. Це частина Молдови, яка з початку 90-х окупована російськими військами.

За інформацією прикордонників, пункт пропуску “Кучурган – Первомайськ” не працює з 26 лютого 2022 року. Через можливу загрозу з території Придністров’я, військові встановили там бетонні блоки та зміцнили проїзд мішками з піском.

А з 28 лютого 2022 року уряд закрив ще 79 пунктів пропуску через державний кордон та пункти контролю, розташовані на кордоні Росією та Білоруссю.

Раніше «Одеське Життя» повідомляло, що на Одещині відновили та відкрили ділянку залізниці Березино – Бесарабяска, яка з’єднує Україну та Молдову в обхід невизнаного Придністров’я.

Також ми розповідали про значення нової залізничної гілки Молдови.

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