В обход Приднестровья: на Одесчине открыли участок железной дороги Березино – Бесарабяска

В Одесской области восстановили и открыли участок железной дороги Березино – Бесарабяска, соединяющий Украину и Молдову в обход непризнанного Приднестровья.

Как сообщает пресс-служба украинского перевозчика «Укрзалiзниця», сегодня, 22 августа, этим участком уже отправлен первый грузовой поезд.

«Укрзалізниця» продолжает реализацию масштабного проекта развития железнодорожного сообщения со странами Европы. Так, завершена реконструкция участка Березино – Бессарабяска, соединившего Украину и Молдову в Одесской области. Украинские железнодорожники реализовали указанный международный проект «под ключ». Наши железнодорожники восстановили более 22 км инфраструктуры на территории Украины и еще 1,2 км путей по контракту с Молдовой, на территории этой страны»,

– говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, восстановление этого маршрута стало жизненно необходимым на фоне постоянных атак российскими оккупантами моста через Днестровский лиман. Теперь же есть альтернатива: главный железнодорожный маршрут для сообщения Одессы и Дунайских портов «Рени» и «Измаил» надежно подключен к железнодорожному сообщению.

«Рассчитываем, что сможем достичь объема грузоперевозок на этом участке в среднем на уровне 10 млн тонн в год»,

– добавил министр.

В ходе работ железнодорожники восстановили геометрический размер железнодорожного полотна, уложили на участки рельсы и железобетонные шпалы и провели ремонт 14 железнодорожных мостов.

«На этом участке почти 25 лет назад перестали курсировать поезда, и он был фактически разрушен. Говорить о реализации этого проекта начали еще в 2012 году, но работы так и не были начаты. Два месяца назад министр инфраструктуры поставило задачу к осени восстановить этот участок. По традициям военного времени железнодорожники проделали все работы с опережением поставленных сроков»,

– отметил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин.

Для справки:

Железнодорожное сообщение по участку Березино – Бесарабяска осуществлялось до 1999 года. 23 июня 2022 года Мининфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожного сообщения.

Фото с Телеграм-канала «Укрзалiзницi»