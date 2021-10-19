На молдавском участке трассы Одесса – Рени отменили пропускной режим

Участок трассы Одесса – Рени положено проезжать без остановок

Так, пограничники перестали выдавать водителям талоны, призванные обеспечить соблюдение последними особого режима: дорогу положено проезжать без остановок, поскольку сама она является собственностью Украины, а вот земля под ней и рядом, вопреки международным соглашениям (не ратифицированным в Кишиневе), остается молдавской.

Как рассказал пресс-секретарь Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Константин Кизим, пограничные наряды на пунктах пропуска в районе Паланки и Удобного были сняты несколько дней назад.

«До этого мы провели эксперимент – день через день пограничники то выдавали, то не выдавали талоны на проезд. Сейчас этот участок будет переведен на видеонаблюдение – если проходящая через него машина задержится, то сигнал об этом поступит на пульт. И будет произведена проверка»,

– пояснил офицер.

Рыбалке на иностранных берегах Днестра – конец?

Проблема с трансграничной территорией на юге Одесской области возникла в результате договора обмена территориями, подписанного 4 августа 1998 года. Украина передала республике Молдова 400 метров берега Дуная, где Молдова построила свой единственный дунайский порт Джурджулешты.

Взамен Молдова обещала передать Украине участок автодороги Одесса – Рени и земли около Паланки. Но несмотря на то, что дорога перешла Украине, земельный участок молдавская сторона оставила за собой – парламент Республики отказался ратифицировать соответствующее соглашение.

Сейчас остановка автотранспорта на этом участке запрещена, въезд и выезд контролируют украинские пограничники, которые до недавнего времени выдавали водителям талоны.

Впрочем, есть информация о том, что за скромную плату в 50-100 гривен правоохранители разрешали порыбачить на запретных и как бы иностранных берегах Днестра.

Судя по всему, снятие постов и введение видеоконтроля призвано прекратить эту незаконную практику.

Напомним, с 1 сентября Украина перестала пропускать на свою территорию автомобили с номерными знаками непризнанной «Приднестровской молдавской республики».

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Источник и фото: Думская