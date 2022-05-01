Россия задумала кровавые провокации Приднестровье

Цель терактов, в которых должны погибнуть десятки мирных людей, настроить жителей непризнанной республики против Украины и побудить стать пушечным мясом для путина.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки ВСУ.

В информации ль украинских разведчиков сказано, что непризнанное Приднестровье продолжает готовить к войне с Украиной. На территории «ПМР» напечатан большой тираж газеты «Приднестровье», датированный 2 мая 2022 года.

Центральный материал газеты – «Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину».

В тексте высказывается просьба «привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ». Для этого на территории самой России открываются «мобилизационные пункты» для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

Таким образом кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцировать с территории «ПМР».

Также газета содержит ряд агитационных материалов о «кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин». Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на «Украину и коллективный Запад».

Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: «Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом». Все надежды авторы газеты связывают с «противодействием братской россии».

Иностранные граждане призывают вступать в вооруженные силы ПМР. В частности, на территории РФ: «Кроме РФ мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты».

Такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для «официальной» оккупации части территории независимой Молдовы.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в связи с этой ситуацией в эфире 24 канала рассказал, что люди из Приднестровья бегут в Одесскую область и Молдову на фоне провокаций.

«Люди признаются, что едут в Украину, потому что у нас гарант во время войны – это ВСУ. Они понимают – то, что там происходит, это подготовка к определенному плацдарму для возможных вооруженных провокаций против Украины», — отметил Братчук.

Он также сказал, что в рф сейчас говорят о планах высадить десант в ПМР. Сергей Братчук уверил, что пролетающие над территорией Украины военные солеты российских фашистов будут сбиваться.