Итоги 22 августа: снова российская ракета и огромное значение новой жд ветки в Молдову

Утром 22 августа 2022 года Одесский регион снова был атакован российской крылатой ракетой. Из хороших новостей – заработала новая жд ветка с Молдовой, которая даст выход в Европу в обход Приднестровья и разрушенного моста в Затоке.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он сообщил, что утром враг снова нанес удар по области одной ракетой. К счастью, пострадавших нет. Что было целью врага, Марченко не уточнил.

Также глава области рассказал, что принял сегодня участие в запуске железнодорожного сообщения от станции Березино в Болградском районе до станции Бесарабяска в республике Молдова.

Это сообщение даст возможность проводить грузовые и пассажирские перевозки из Одесской области в страны Европы. Я уверен, что работа этого транспортного участка будет иметь общегосударственное значение. Особенно в условиях войны. Потому что Одесская область – одна из ключевых в транспортной сфере Украины,

— пояснил Максим Марченко.

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